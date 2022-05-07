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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اقتصادنا قوي صلب.. نبيل زكي: احتمالية إفلاس مصر أمر غير منطقي

نبيل زكي
نبيل زكي

قال نبيل زكي أستاذ الاقتصاد الدولي،  تعليقا على قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بمقدار 0.5%، إن  الحديث عن احتمالية إفلاس مصر أمر غير منطقي.

 

وأضاف  نبيل زكي  في  حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن  الاقتصاد المصري صلب  وقوي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية .

 

وأكمل نبيل زكي :" سوق الاقتصاد المصري جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي وما يحدث من أزمة اقتصادية عالمية وليست محلية ".


وتابع نبيل زكي :"   محافظ البنك المركزي الأمريكي استهان بمعدلات التضخم  في البداية، ولم يستجيب بشكل سريع للأحداث العالمية  التي تؤثر على اقتصاديات العالم ".

أستاذ اقتصاد الاقتصاد العالمى اخبار التوك شو العالم

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