اقتصادنا قوي صلب.. نبيل زكي: احتمالية إفلاس مصر أمر غير منطقي

قال نبيل زكي أستاذ الاقتصاد الدولي، تعليقا على قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بمقدار 0.5%، إن الحديث عن احتمالية إفلاس مصر أمر غير منطقي.

وأضاف نبيل زكي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن الاقتصاد المصري صلب وقوي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية .

وأكمل نبيل زكي :" سوق الاقتصاد المصري جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي وما يحدث من أزمة اقتصادية عالمية وليست محلية ".



وتابع نبيل زكي :" محافظ البنك المركزي الأمريكي استهان بمعدلات التضخم في البداية، ولم يستجيب بشكل سريع للأحداث العالمية التي تؤثر على اقتصاديات العالم ".