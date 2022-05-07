الغد يدين الهجوم الغادر على محطة مياه غرب سيناء

أدان حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، الهجوم الإرهابى الذى وقع اليوم على نقطة مياة غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضباط و ١٠ جنود.

وأكد المهندس موسى مصطفى موسى فى بيان صحفى له أن مثل هذه الأعمال لن تثنى الشعب المصرى عن دعمه القيادة السياسية فى بناء الجمهورية الجديد بل ستزيدهم اصرار.

وتقدم رئيس حزب الغد بخالص العزاء لأهالي شهداء الحادث الإرهابي الخسيس.

وقد ذكر المتحدث العسكري منذ قليل أنه قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء وتم الإشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة مما أسفر عن إستشهاد ضابط و 10 جندى ، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

وأكدت القوات المسلحة على إستمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره .