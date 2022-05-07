المؤتمر: قوى الإرهاب تزداد حقدا على الدولة كلما عم الاستقرار والأمن والنمو

وصف حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم عند نقطة رفع مياه غرب سيناء، واستشهد فيها ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد، أنه عمل خسيس وجبان ويؤكد أن قوي الإرهاب والشر مازالت تتربص بمصر.

وأضاف فى بيان صحفى، أن هذه القوي تزداد حقدا على الدولة المصرية كلما عم الإستقرار والأمن والأمان والنمو الإقتصادي لمصر الغالية، مشيدا ببسالة رجال القوات المسلحة الذين أحبطوا هذا الحادث الإرهابي.

وجدد حزب المؤتمر دعمه وثقتة الكامله في الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي قواتنا المسلحة وقيادتها وجميع أفرادها.

وتقدم حزب المؤتمر بخالص العزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وقواتنا المسلحة المصرية وأسر الشهداء الذين دفعوا حياتهم ثمن لاستقرار وأمان الشعب المصري، كما تمني أن ينعم الله بالشفاء العاجل للمصابين في الحادث الإجرامي.

وذكر المتحدث العسكري منذ قليل، أنه قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء وتم الإشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة مما أسفر عن إستشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

وأكدت القوات المسلحة على إستمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره .