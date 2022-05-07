سيراميكا كليوباترا ينعى شهداء القوات المسلحة في الحادث الإرهابي بشمال سيناء

نعي مجلس إدارة إدارة نادي سيراميكا كليوباترا شهداء الواجب الوطني، أبطال القوات المسلحة المصرية البواسل الذين استشهدوا اليوم، في بيان رسمي .

وجاء نص بيان مجلس إدارة إدارة نادي سيراميكا كليوباترا:-

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) صدق الله العظيم

ينعي مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، شهداء الواجب الوطني، أبطال القوات المسلحة المصرية البواسل الذين استشهدوا اليوم، أثناء التصدي لمحاولة الهجوم الإرهابي الغادر، على نقطة رفع مياه غرب سيناء، وإحباط محاولة تفجيرها من قبل العناصر الإرهابية الغاشمة.

ويعرب مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا عن خالص التعازي للرئيس عبد الفتاح السيسي، ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، و للقيادة العامة للقوات المسلحة، وأسر الشهداء وجموع الشعب المصري، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين الأبطال، سائلين المولى عز وجل، أن يلهمنا جميعًا الصبر والسلوان.