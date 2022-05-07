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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي نشيل بالغربية يتشحون حزنا على استشهاد ابنهم في الحادث الإرهابي بسيناء

شهيد الغربية
شهيد الغربية

سادت حالة من الحزن والوجيعة علي وجوه المئات من الأسر والعائلات بقرية نشيل بمركز قطور بمحافظة الغربية شيوع حاله ٱلام الفراق حزنا على استشهاد أحد أبنائها ضمن شهداء الهجوم الإرهابى الذى حدث اليوم بإحدى نقاط رفع المياه بغرب سيناء، والذى أسفر عن استشهاد ضابط و10 مجندين وإصابة 5 أفراد.

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كما يستعد  الأهالى بقرية نشيل والقرى الأخرى التابعة لمركز قطور وصول جثمان العريف هيثم ميمي الهواري،  تمهيداً لمواراته الثرى بمقابر العائلة وأداء صلاه الجنازه بالمسجد الكبير بذات القرية المشار إليها.


ومن المرجح أن يشارك الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ولفيف من أعضاء مجلس النواب والشيوخ في مراسم تشييع جثمان الشهيد البطل وعزاء أسرته بمسقط رأسه .

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كما انتشرت  حالة من الغضب على الأهالى بالغربية حزناً على استشهاد العريف فى الهجوم الإرهابى، مطالبين بالقصاص للشهداء ومداهمه كافة البؤر الإرهابية ودك حصونهم في سيناء .

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