رئيس لجنة الطاقة: يدين الحادث الإرهابى بسيناء وينعى شهداء الوطن

نعي النائب حسام عوض اللّه عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ببالغ الحزن والأسى، ١١ شهيدًا لقوا ربهم دفاعا عن الوطن من أبناء قواتنا المسلحة الباسلة، أثناء تصديهم لهجوم إرهابي بمنقطة شرق القناة بأيادي الغدر والخسة شهداء لقوا ربهم دفاعا عن الوطن.

وقال رئيس لجنة الطاقة والبيئة فى بيان له إن أبناء القوات المسلحة وجنودها الأبطال، كانوا ولا يزالون يسطرون أمجادا لن ينساها التاريخ على أرض سيناء الحبيبة،وبطولاتهم ستظل خالدة في صحائف النصر وذاكرة المجد.

وتابع عوض اللّه إن مثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة لا تزيد الشعب المصري الأصيل إلا ترابطا وتماسكا وإصرارا على دحر فلول الإرهاب وتطهير الوطن من قوى الشر والظلام.

وتقدم عوض اللّه بخالص العزاء للقوات المسلحة وأسر الشهداء والشعب المصر داعياً الله أن يحفظ الله مصرنا من كل مكروه وسوء وأن يتغمد الله أبطالنا من شهداء القوات المسلحة البواسل - فسيح جناته وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.