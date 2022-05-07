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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أبرز 5 سيارات SUV موديل 2022 في الكويت .. صور

5 سيارات SUV موديل
5 سيارات SUV موديل 2022

يضم السوق الكويتي نخبة من السيارات القوية بين موديلات 2022، مثل فئة السيدان، والهاتشباك، وسيارات الكروس اوفر، والرياضية متعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV الشهيرة، والتي تلاقي اقبال كبير من قبل محبي السيارات نسبة للقدرات القياسية لهذه الطرازات.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات SUV موديل 2022 في السوق الكويتي.

5 سيارات SUV موديل 2022 

1 – ام جي HS موديل 2022 

 

تستمد السيارة ام جي HS موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 231 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 360 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات، مع سرعة قصوى تصل إلى 210 من/ساعة.

 

ويتراوح سعر السيارة ام جي HS موديل 2022 بين 6.499 دينار و 7.399 دينار كويتي.

5 سيارات SUV موديل 2022 

2 – جيلي كول راي موديل 2022 

 

تأتي السيارة جيلي كول راي موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4.330 متر للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1.795 متر، و 1.609 متر للارتفاع، مع قاعدة عجلات طولها 2.600 متر، وتستمد قوتها من محرك 1500 سي سي تيربو ثلاثي الاسطوانات، قادر على انتاج 177 حصانا، و 255 نيوتن/متر من عزم الدوران مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية الدفع الامامي. 

 

وتبدأ أسعار السيارة جيلي كول راي موديل 2022 داخل السوق الكويتي من 4.950 دينار حتى 5.900 دينار.

5 سيارات SUV موديل 2022 

3 - هيونداي باليسايد موديل 2022

 

تتسارع السيارة هيونداي باليسايد موديل 2022 من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 7.7 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 210 كم/ساعة، حيث تستمد قوتها من محرك سداسي الاسطوانات سعة 3800 سي سي، بقوة 295 حصانا، و 355 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي السرعات بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

 

وتقدم السيارة هيونداي باليسايد موديل 2022 داخل السوق الكويتي بقيمة تتراوح بين 12.950 دينار و 14.950 دينار.

5 سيارات SUV موديل 2022 

4 - فورد إكسبدشن موديل 2022 

 

دعمت السيارة فورد إكسبدشن موديل 2022 بمحرك 3500 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 385 حصانا، و 629 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء، مع سرعة قصوى تصل إلى 185 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 7.5 ثانية.

 

ويتراوح سعر السيارة فورد إكسبدشن موديل 2022 بين 10 الاف دينار و 17.200 دينار كويتي.

5 سيارات SUV موديل 2022 

5 - ميتسوبيشي مونتيرو سبورت موديل 2022 

 

تحتوي السيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت موديل 2022 على محرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 215 حصانا، و 285 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 182 كم/ساعة، مع القدرة على الانطلاق من نقطة الثبات 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية مدتها 9.7 ثانية.

 

وتبدأ أسعار السيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت موديل 2022 من 7500 دينار وحتى 9.499 دينار كويتي.

بسبب انقطاع الكهرباء موديلات 2022 5 سيارات SUV SUV موديل 2022 5 سيارات SUV موديل 2022

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