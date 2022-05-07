جيشنا قوي.. أحمد موسى: 100 مليون يقدمون أرواحهم دفاعا عن تراب مصر

نعى الإعلامي أحمد موسى ، شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا أثناء إحباط هجوم إرهابي على إحدى نقاط رفع المياه بغرب سيناء.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" مصر بها 100 مليون مصري يقدم روحه دفاعا عن تراب مصر ".

وقال الإعلامي أحمد موسى :" قدمنا تضحيات كثيرة للدفاع عن ارض سيناء، ومصر تقوم بأعمال التنمية في سيناء وتواجه الإرهاب ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي أكد كثيرا أن الجيش والشرطة يضحون من أجل الدفاع عن الشعب المصري".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الجيش يدفع الثمن ولدينا اليوم 11 شهيدا من ابطال مصر"، مضيفا:" الجيش المصري في منتهى القوة والثبات والاحترافية ".



وأعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ؛ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة؛ أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على إحدى نقاط رفع المياه بغرب سيناء وتم الإشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة.

وأضاف المتحدث العسكري في بيان له أن المحاولة الإرهابية أسفرت عن إستشهاد ضابط و 10 جنود ، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

وتؤكد القوات المسلحة على إستمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره.