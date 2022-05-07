بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم السبت 7 مايو

بث مباشر لمباراة الأهلي ووفاق سطيف بطل الجزائر اليوم 7 مايو 2022 ، حيث يقدم موقع صدى البلد تغطية حية ولحظية وبث مباشر للمباراة المهمة التي ستحدد الفريق المتأهل الي المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، على استاد السلام، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال افريقيا .

ويستهدف الأهلي بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني تحقيق الفوز بأفضل نتيجة على وفاق سطيف في مباراة الليلة، لتسهيل موقفه في لقاء الإياب المقرر له السبت المقبل في الجزائر.

تشكيل الأهلي

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة وفاق سطيف الجزائري التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد ‏الأهلي ‏we‏ السلام في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.‏

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - حسين الشحات.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود متولي - محمد شريف - وليد سليمان - علي لطفي - محمد مجدي أفشة - محمود وحيد - كريم فؤاد - لويس ميكيسوني - أحمد نبيل كوكا.

وتذاع المبارة على عدد من القنوات المفتوحة، وهي:

قناة tvtالتوجولية (مفتوحة)

قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Rtiالإيفوارية (مفتوحة)

قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Ortbالبينينية (مفتوحة)

قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة تايم سبورتس الأرضية (مفتوحة) عبر التردد الأرضى UHF 32

وطالب موسيمانى لاعبى الأهلى بمصالحة جماهيرهم الغاضبة من تراجع النتائج عن طريق تحقيق فوز مطمأن قبل السفر للجزائر ، ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون ورامى ربيعة عن الاهلى أمام وفاق سطيف بسبب الإصابة.

وتخطى النادي الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز فى القاهرة بهدفين مقابل هدف ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق.

وبلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي فى إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه فى مباراة الذهاب.

موسيماني في المؤتمر الصحفي

كان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكد أن المارد الأحمر سيواجه فريقا كبيرا غدا في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا وهو فريق وفاق سطيف الجزائري والذي تأهل على حساب الترجي وعلى أرض الأخير في تونس وهو ما يؤكد أن الفريق الجزائري فريق كبير ويستحق الاحترام.

وأضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراه:" ان فريق وفاق سطيف يؤدي مباراته بطابع هجومي سواء كانت على ملعبه او خارجه ولديه مدير فني جيد وحارس مرمى مميز".

وواصل موسمياني حديثه: نحن كجهاز فني نؤدي واجنبا ونعمل بطريقتنا وبأسلوبنا أثناء التحضير للمباريات .. نحترم المنافس ونقف على السمات الفردية للاعبين في الفرق التي نواجهها وهو ما اعتدت عليه من خلال عملي مع الجهاز المعاون على مدار سنوات طويلة من العمل معا".

وشدد موسمياني على أن وصول وفاق سطيف إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليس مفاجأة بالنسبة له لاسيما أن الفريق الجزائري مؤهل بشكل جيد.

وأوضح المدير الفني للأهلي، ان تاريخ المواجهات بين الفرق أحيانا يكون له دور وفي أحيان أخرى لا يكون له اي تأثير وضرب مثالا بفريق كبير مثل ريال مدريد مؤكدا ان تاريخه مؤثر ويلعب دورا كبيرا، وعلى الجانب الآخر فريق بحجم بايرن ميونيخ في مباراته مع فياريال بدوري أبطال أوروبا التاريخ لم يكن له دور، وهو شخصيا لديه عقيدة أن الأداء في الملعب هو الذي يحدد نهاية المواجهات.

واختتم موسمياني تصريحاته مؤكدا أن الأهلي يحترم فريق وفاق سطيف قبل مواجهة الفريقين غدا، مشيرا إلى أن الأهلي دائما ما يصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، و لديه خبرات، وادى مباريات كبيرة وليس لديه أعذار في مثل هذه المواجهات وفي مرحلة نصف النهائي لدوري الأبطال.

ويلتقي الأهلي مع وفاق سطيف في التاسعة مساء غد السبت على ملعب الأهلي weالسلام في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

نتائج الاهلي ضد وفاق سطيف الجزائري بالقاهرة

التقى الأهلي بوفاق سطيف في نصف النهائي مرتين من قبل، المرة الأولى كانت عام 1988، حيث خسر الأهلي فى لقاء الذهاب بالجزائر بهدفين دون رد قبل أن يعود ويفوز الأحمر بنفس النتيجة بلقاء الإياب بالقاهرة ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التى فاز بها وفاق سطيف بنتيجة 4-2 ليصعد الى المباراة النهائية لبطولة إفريقيا.

كانت المواجهة الثانية بين الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2018 وفاز الأهلي وقتها بهدفين دون رد في لقاء الذهاب بالقاهرة ثم خسر في لقاء الإياب بالجزائر بهدفين مقابل هدف ليصعد إلى المباراة النهائية لبطولة إفريقيا بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2