عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير العدل ناعيا شهداء سيناء: قدموا أرواحهم فداء للوطن

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل

نعي المستشار عمر مروان وزير العدل شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن واستشهدوا اليوم أثناء تأدية واجبهم الوطني على أرض سيناء الحبيبة إثر حادث إرهابي غادر .

أكد وزير  العدل وقوف الشعب المصرى خلف قواته المسلحة وأن الحادث الغادر لن ينال من عزيمة أبناء الوطن.

تقدم المستشار عمر مروان  بالعزاء الى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى القوات المسلحة وإلى أسر الشهداء داعيا المولى عز وجل أن يرحم شهدائنا ويلهم ذويهم الصبر والسلوان مع الدعوات بالشفاء العاجل للمصابين وعودتهم للذود عن مصرنا.

المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان وزير العدل شهداء الوطن القوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدى البلد ينفرد.. ياسمين صبري تنازلت عن جميع حقوقها الشرعية من أجل الطلاق من أبو هشيمة

استشهاد ضابط و10 جنود.. المتحدث العسكرى: إحباط هجوم إرهابى على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء

موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

لحظة قفز أب ونجله هربا من حريق شقتهما في مدينة نصر .. صور

6 جنيهات انخفاضا بأسعار الذهب اليوم السبت 7-5-2022 فى مصر

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

الإرهاب لن يوقفها.. أحمد موسى: التنمية مستمرة في سيناء..فيديو

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء

ترشيحاتنا

رئيس جامعة القاهرة ناعيا الشهداء: إرهاب جبان لا يرهب الجيش المصري العتيد

الجمعية المصرية اللبنانية تنعى شهداء الوطن

نيتو أساسيا.. تشافي يُعلن تشكيل برشلونة لملاقاة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

خالص تعازينا.. الإمارات: نجدد موقفنا الثابت وتضامننا مع مصر في التصدي للإرهابيين

أحمد موسى: العناصر الإرهابية زعلانة من استقرار وأمن مصر..فيديو

الإرهاب لن يوقفها.. أحمد موسى: التنمية مستمرة في سيناء..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمت الجمهور.. هل تعاني غادة عبد الرازق من مرض أفقدها وزنها؟

الصيف يكشر عن أنيابه.. الطقس يميل للحرارة طوال أسبوع والأرصاد تحذر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. شاهد صور التحضيرات وإطلالة العروسين

مسار إجباري يتألقون في حفل كامل العدد بالإسكندرية.. صور

فيديو

تقليد للغرب.. زفاف محمد فراج وبسنت شوقي في مرمى سهام النقد.. فيديوجراف

سلعوة أم ذئب مفترس.. قصة ظهور حيوان غريب في الإسماعيلية

حاول قطع شرايين يده.. الجانب المظلم في حياة الراحل أحمد زكي| فيديوجراف

بتاعة المزاريطة.. شاهد| بوسي شلبي تضرب ميرهان حسين وتتوعد رحمة أحمد

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ