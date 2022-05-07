وزير العدل ناعيا شهداء سيناء: قدموا أرواحهم فداء للوطن

نعي المستشار عمر مروان وزير العدل شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن واستشهدوا اليوم أثناء تأدية واجبهم الوطني على أرض سيناء الحبيبة إثر حادث إرهابي غادر .

أكد وزير العدل وقوف الشعب المصرى خلف قواته المسلحة وأن الحادث الغادر لن ينال من عزيمة أبناء الوطن.

تقدم المستشار عمر مروان بالعزاء الى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى القوات المسلحة وإلى أسر الشهداء داعيا المولى عز وجل أن يرحم شهدائنا ويلهم ذويهم الصبر والسلوان مع الدعوات بالشفاء العاجل للمصابين وعودتهم للذود عن مصرنا.