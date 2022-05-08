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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

يونيكا SP48.. إصدار خاص من فيراري لأحد الأثرياء تخطف الأنظار

اصدار خاص من فيراري
اصدار خاص من فيراري لاحد الاثرياء "يونيكا SP48" تخطف الانظار

تتعدد الإصدارات المطروحة من قبل الصانع الإيطالي المخضرم "فيراري"، حيث تمكنت الشركة من إطلاق العديد من الطرازات القوية والمتميزة التي تحمل شعار الحصان الواثب الخاص بها طول تاريخها العريق.

 "يونيكا SP48" 

اصدار خاص من فيراري لأحد الأثرياء "يونيكا SP48" 

 

ولكن يبدو أن هناك انطلاقة أخرى للصناع الإيطالي مع أحدث سيارة لقسم المشاريع هناك، وهي السيارة الرياضية  فيراري SP48 يونيكا، والتي صمتت خصيصًا لاحد العملاء الأثرياء دون ذكر اسمه بعد.

 "يونيكا SP48" 

لم تذكر الشركة أي بيانات خاصة بقوة المحرك، مما تشير الاحتمالات أن السيارة  فيراري SP48 يونيكا تتمتع بقدرات قياسية عبر محرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 3900 سي سي مزدوج التيربة، يستطيع انتاج قوة قدرها 710 حصانا.

 "يونيكا SP48" 

وتتمتع السيارة  فيراري SP48 يونيكا من الداخل بمقاعد رياضية انيقة المظهر من جلد الكانترا المميز، مع لمسات مثقوبة بالليزر، وحزمة داخلية من التقنيات العصرية مع أنظمة دعم قائد المركبة.

 "يونيكا SP48" 

وترتكز السيارة  فيراري SP48 يونيكا على جنوط رياضية تتخذ تصميم النجمة مع طلاء باللون الأسود اللامع، بالإضافة إلى فتحات تهوية جانبية، ومصابيح عدوانية المظهر بتقنية LED، مع فتحات هوائية اعلى غطاء المحرك للتخلص من الهواء المسحوب.

 "يونيكا SP48" 

وتضم السيارة  فيراري SP48 يونيكا عتبات جانبية سوداء، مع واجهة أمامية انيقة ومتطورة بشكل غير تقليدي، بالإضافة إلى زجاج امامي بدوران للخلف يزيد من قوة التصميم الخاص بهذه السيارة مع دعامات معتمة، ومنظومة عادم ثنائية بشكل رياضي.

 "يونيكا SP48" 

وتشير بعض الاحتمالات أن مالك هذه السيارة قد دفع قيمة قدرها 2 ميلون دولار مقابل انشاء النسخة المميزة فيراري SP48 يونيكا.

فيراري يونيكا SP48 يونيكا SP48 لسيارة الرياضية SP48 يونيكا

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