الإرهاب لن يوقفها.. أحمد موسى: التنمية مستمرة في سيناء..فيديو

نعى الإعلامي أحمد موسى ، شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا أثناء إحباط هجوم إرهابي على إحدى نقاط رفع المياه بغرب سيناء.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" الدولة المصرية مستمرة في تنمية سيناء في كافة القطاعات ، والإرهاب لن يوقف التنمية في سيناء".

وقال الإعلامي أحمد موسى :" القوات المسلحة تحمي كل شبر من ربوع الوطن وسيناء “، مضيفا:” كل التحية لأرواح شهداء مصر من أبطال القوات المسلحة".

وأعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ؛ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة؛ أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على إحدى نقاط رفع المياه بغرب سيناء وتم الإشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة.

وأضاف المتحدث العسكري في بيان له أن المحاولة الإرهابية أسفرت عن إستشهاد ضابط و 10 جنود ، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

