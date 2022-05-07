قضايا الدولة ناعية شهداء الوطن: العمليات الخسيسة لا تزيدنا إلا وحدة في الصف

نعى المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، شهداء قواتنا المسلحة المصرية الباسلة، الذين ارتقوا في الحادث الإرهابي الأثيم على نقطة رفع مياه غرب سيناء.



ودعا مستشارو قضايا الدولة - في بيان اليوم /السبت/ - الله أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يشفي الجرحى والمصابين، شفاء لا يغادر سقما.



وأكدت هيئة قضايا الدولة، أن مثل تلك العمليات الإرهابية الخسيسة لا تزيدنا إلا وحدة في الصف واصرارا على دحر أمثال هؤلاء الخونة والمأجورين.