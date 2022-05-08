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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بملامح عدوانية.. قدرات الجيل الجديد من نيسان Z |فيديو

بملامح عدوانية ..
بملامح عدوانية .. شاهد قدرات الجيل الجديد من نيسان Z

تقدم شركة نيسان اليابانية باقة متنوعة من السيارات القوية، مثل فئة الهاشتباك، والكروس اوفر، والرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV، والسيدان، والسيدان الرياضية وعلى رأسها النسخة "نيسان Z" والتي تعد واحدة من أبرز إصدارات الصانع الياباني المخضرم.

بملامح عدوانية .. شاهد قدرات الجيل الجديد من نيسان Z 

وتتمتع السيارة الرياضية الشهيرة من الجيل الجديد بمحرك سداسي الاسطوانات طراز V، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 405 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 475 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية تتكون من 9 سرعات.

بملامح عدوانية .. شاهد قدرات الجيل الجديد من نيسان Z 

أما عن مقصورة القيادة فتضم شاشة ملونة تعمل باللمس يتراوح قياسها بين 8 و 9 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مع شاشة رقمية بالكامل قياس 12.3 بوصة، ومقود حركة متعدد الوظائف، وبعض اللمسات المميزة مثل المقاعد الرياضية وخامات عالية الأداء، وزر تفعيل وإيقاف المحرك.

بملامح عدوانية .. شاهد قدرات الجيل الجديد من نيسان Z 

وتمتلك السيارة نيسان Z تصميم هيكلي خاطف للانظار مع مفهوم ثنائي الأبواب واطلالة رشيقة، بينما ترتكز على جنوط رياضية انيقة تتراوح بين 18 و 19 بوصة، بالإضافة إلى الكثير من اللمسات البارزة والغائرة الانسيابية، والتي تعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

بملامح عدوانية .. شاهد قدرات الجيل الجديد من نيسان Z 

كما تظهر مقدمة السيارة بشبكات أمامية سوداء اللون متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح عدوانية المظهر، مع مرايات جانبية ذات إشارات ضوئية، إلى جانب خصائص الحماية ومنها التحذير عند مغادرة المسار، ورصد النقاط العمياء، والتحذير من التصادم، ومساعد الكبح الاضطراري مع التعرف على حركة المارة.

نيسان اليابانية نيسان Z السيارة الرياضية السيارة الرياضية الشهيرة

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