أحمد موسى: العناصر الإرهابية زعلانة من استقرار وأمن مصر..فيديو

نعى الإعلامي أحمد موسى ، شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا أثناء إحباط هجوم إرهابي على إحدى نقاط رفع المياه بغرب سيناء.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" العناصر الإرهابية زعلانة من استقرار وأمن الدولة المصرية".

وقال الإعلامي أحمد موسى :" التنمية في كافة محافظات الجمهورية مستمرة بالتوازي مع مواجهة الإرهاب ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الشعب المصري يقف بجانب القوات المسلحة ومؤسسات الدولة للحفاظ على استقرار الدولة المصرية ودحر الإرهاب ".

