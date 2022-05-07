أحمد موسى: جميع الالتزامات على الدولة المصرية يتم سدادها ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جميع الالتزامات على الدولة المصرية يتم سدادها في مواعيدها .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" لا علاقة لنا بقرارات الفيدرالي الأمريكي الخاصة برفع الفائدة الأمريكية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مصر أصبح لديها احتياطي استراتيجي من الذهب في مصر، واصبح لدينا 125 طنا من احتياطي الذهب ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر قامت بشراء 44 طنا من الذهب خلال الأيام الماضية لحماية الاقتصاد المصري تحسبا لأي قرارات تصدرها أمريكا ترتبط بالاقتصاد ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" أمريكا سوف تقوم برفع الفائدة بمقدار 3 % وهذا الامر سوف يؤثر كثيرا على الاقتصاد الأمريكي ".







