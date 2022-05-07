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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إنتاجية متميزة.. أحمد موسى: طوابير سيارت محملة بالقمح لتوريدها

طوابير سيارات ممتلئة
طوابير سيارات ممتلئة بالقمح

 قال الإعلامي أحمد موسى، إنه هناك طوابير من السيارات المحملة بالقمح الذي يتم زراعته محليا ، كي يتم توريده لـ وزارة التموين .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة “ صدى البلد”: " الشعب المصري يقف بجانب الدولة المصرية في الأزمات ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "كل طن قمح محلي يوفر دولارات يتم إنفاقها لاستيراد القمح من الخارج ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"الإنتاجية من القمح هذا العام متميزة، وهناك حالة حب من المزارعين للدولة المصرية ويقومون بتوريد القمح كله لوزارة التموين ".

أحمد موسى القمح اخبار التوك شو مصر الزراعة

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