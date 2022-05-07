إنتاجية متميزة.. أحمد موسى: طوابير سيارت محملة بالقمح لتوريدها

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه هناك طوابير من السيارات المحملة بالقمح الذي يتم زراعته محليا ، كي يتم توريده لـ وزارة التموين .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة “ صدى البلد”: " الشعب المصري يقف بجانب الدولة المصرية في الأزمات ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "كل طن قمح محلي يوفر دولارات يتم إنفاقها لاستيراد القمح من الخارج ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :"الإنتاجية من القمح هذا العام متميزة، وهناك حالة حب من المزارعين للدولة المصرية ويقومون بتوريد القمح كله لوزارة التموين ".