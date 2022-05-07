نقابة المهن الموسيقية تنعى شهداء الجيش المصري في سيناء

نعت نقابة المهن الموسيقية، شهداء الجيش المصري الذين وقعوا ضحايا حادث إرهابي في سيناء.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانا صحفيا قالت فيه: «الفنان هاني شاكر بشخصه وصفته نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة النقابة ينعون شهداء الواجب الذين استشهدوا وهم يؤدون أشرف وأنبل مهمة في خدمة الوطن علي أيدي الآثم والإرهاب الذي يسعي إلي النيل من أمن واستقرار مصر ومحاولة زعزعة أمن واستقرارها والتنمية التي تشهدها مصر في ظل قيادة رشيدة وجيش قادر علي حماية ربوع الوطن من أقصاه إلي أقصاه ودحر الإرهاب».

وتابع بيان نقل المهن الموسيقية: «ويعزي الفنان هاني شاكر الشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة في شهداء الوطن الأبرار تغمدهم الله برحمته وغفرانه.. تحيا مصر وطن آمن مستقر».

شهداء الجيش المصري

وأعلن العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكري قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة ، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود وإصابة 5 أفراد وجار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.