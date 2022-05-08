أستاذ اقتصاد: احتمال كبير لرفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.. فيديو

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، إن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة يضع ضغوط كبيرة على الاقتصاد العالمي، وخاصة الاقتصادات الناشئة.

وأضاف "الإدريسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "٩٠ دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "رفع أسعار الفائدة اتجاه مهم لتخفيض معدلات التضخم التي ارتفعت على مستوى العالم، لكنه يؤثر بشكل واضح على عجلة الاستثمار وهذا هو الجانب السلبي لهذا القرار".

وأشار: "هناك احتمالية كبيرة لرفع أسعار الفائدة في مصر من قبل البنك المركزي"، موضحا: "رفع الفائدة سيأتي من أجل الاستفادة والحفاظ على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي".

