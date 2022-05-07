لميس الحديدي: نحتاج سياسات وعقولا استثنائية أمام الأزمة الاقتصادية العالمية.. فيديو

قالت الاعلامية لميس الحديدي إن مصر جزء من العالم الذي يعاني وطأة موجة تضخمية عالمية وإختلال سلاسل الامداد في أعقاب الحرب الروسية الاوكرانية .

تابعت "عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية على شاشة ON:ده شغل المصريين الشاغل في الفترة الاخيرة مابين مواطن ومستثمر يتساءلون هل سيحدث تخفيض جديد لقيمة العملة ؟ أم سيرتفع سعر الدولار مجدداً وكيف نخطط للمستقبل .. جميعها أسئلة تدور في أذهان المصريين بكامل صنوفهم ".

واصلت : التحليل الاقتصادي واسع جداً لكن قبل ذلك لابد أن نعرف ماهي الخيارات المتاحة وكيف نتعامل مع الازمة ؟ الازمات موجودة وستظل والحياة لايمكن أن تستمر وردية طول الوقت لكن القضية الرئيسية كيف نتعامل مع الازمة ؟ خاصة أننا أمام أزمة إقتصادية عالمية بواقع معقد ومربك ؟ وبالتالي نحتاج إجراءات وسياسات إستثنائية وعقول إستئنائية أيضاً " .

أكملت : للموضوعية الازمة الاقتصادية العالمية لها شقين الاول له علاقة بالوضع الاقتصادي العالمي بسبب التضخم وجزء أخر وهو مشكلات أقتصادية هيكلية في الاقتصاد المصري كنا بدأنا نشتغل عليها ولكن لم تستكمل حت الان ولو مضينا قدماً في تنفيذها سيكون ذلك بمثابة لبنة أو حجر أساس يمكن الارتكان إليه ؟.