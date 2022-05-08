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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نبيل زكي: مصر والسعودية من أكبر الاقتصاديات في الشرق الأوسط

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

قال الدكتور نبيل زكي أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية، إنه لابد من إعادة ترتيب المنزل المصري الاقتصادي من خلال جذب استثمارات جديدة هو كلمة السر للتغلب على الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف نبيل زكي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الاستثمار المباشر في مصر من شأنه تشغيل العمالة وتحريك الوضع الاقتصادي.

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وتابع أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية، أنه يجب ترتيب الأولويات للنهوض بالقطاع الاقتصادي، وربط الدين بمصادر العملة الأجنبية مثل الصادرات وقناة السويس، وجذب السياحة.

واختتم نبيل زكي، بأن ينبغي تكوين هيئة استشارية للاقتصاد المصري لأنه أمر ضروري في الوقت الراهن كما أن ملف الاستثمار هو روح مصر، ويحتاج إلى بيئة جاذبة وهي محققة لدينا بنسبة 40%، مشيرا إلى أن دراسة السوق وعمل إصلاحات مالية وضريبية، ووجود مرونة في التعامل مع المستثمرين من شانه الارتقاء بالبيئة الجاذبة.

وتوقع أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية حدوث انخفاضا جديدا في سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بسبب انخفاض الحصيلة الدولارية، مشيرا إلى أن أكبر قوتين اقتصاديتين في الشرق الأوسط هما السعودية ومصر والتعاون بينها أمر مثمر.

 

 

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