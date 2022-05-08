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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| انطلاق المؤتمر العلمي الخامس للملكية الفكرية بجامعة حلوان.. 10 خطوات لرفع كفاءة الأداء في المعاهد التجارية.. الفرصة الأخيرة لمشاهدة شهب إتا الدلويات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


تعرف علي جدول امتحان التعليم المفتوح بحقوق عين شمس دور مايو 2022

اعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، جداول امتحان التعليم المفتوح دور مايو ٢٠٢٢.


عميدة بنات عين شمس تكشف موعد امتحانات التخلفات

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أن الكلية ستبدأ في إجراء الامتحانات العملية النهائية الثلاثاء الموافق 10 مايو الحالي ولمدة أسبوعين، كما تبدأ امتحانات التخلفات 28 مايو الجاري.


احتفالا باليوبيل الماسي … كلية الدراسات الإفريقية العليا تنظم ورشة عمل عن التغيرات المناخية

‎تنظم كلية الدراسات الإفريقية العليا برئاسة الدكتور
‎ عطية محمود الطنطاوي القائم بأعمال عميد الكلية، ورشة عمل بعنوان " التغيرات المناخية في مصر وإفريقيا الأسباب- الآثار- المجابهة " تحت رعاية  الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة .


اليوم .. انطلاق المؤتمر العلمي الخامس  للملكية الفكرية بجامعة حلوان

 

ينظم المعهد القومي للملكية الفكرية بـ جامعة حلوان مؤتمره العلمي الخامس بعنوان: الملكية الفكرية والتحول الرقمي في مصر، وذلك ابتداء من اليوم الأحد ويستمر حتي الاثنين   9 مايو 2022 .

 

الآن.. الفرصة الأخيرة لمشاهدة شهب إتا الدلويات


تشهد سماء مصر الان، زخات شهب إتا الدلويات وهى تعد من الظواهر الفلكية البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهي ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.


10 خطوات هامة تعلن عنها التعليم العالي لرفع كفاءة الأداء في المعاهد التجارية


تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور مجدي عبدالقادر رئيس لجنة قطاع المعاهد التجارية، حول أعمال لجان التقييم للمعاهد التابعة للجنة قطاع المعاهد التجارية للعام الدراسى 2020/2021 (المرحلة الثانية) بعنوان “ رفع كفاءة الأداء في المعاهد التجارية "، وذلك فى ضوء توجيهات السيد الوزير بضرورة متابعة المعاهد التابعة للوزارة، ووضع خطة تطوير شاملة لها؛ لتتوافق مخرجات التعليم بها مع احتياجات سوق العمل؛ لخدمة المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها ضمن خطط تنمية الدولة.

 

 

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