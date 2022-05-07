دمياط الرابع على مستوى الجمهورية فى تحقيق المستهدف بتطعيم لقاح كورونا

محافظة حا

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تحقيق المحافظة للمركز الرابع على مستوى الجمهورية فى نسب المستهدف للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، وذلك بنسبة ١٢٧٪ للجرعة الأولى و٨٠٪ للجرعة الثانية وذلك وفقًا للبيان الصادر عن وزارة الصحة والسكان.

وأشارت "الدكتورة منال عوض" الى أن المحافظة قد حققت خطوات كبيرة فى التعامل مع الجائحة، وبالاخص فى ملف التطعيم والتى بدأت منذ مطلع مارس ٢٠٢١ حيث تم إطلاق ٧٢ مركز ثابت ومتنقل لتغطية جميع المناطق والوصول إلى عدد اكبر من المستهدفين، لافتة إلى أن دمياط قد حققت مستوى متقدم خاصةً أن المحافظات السابقة لها فى المراكز تُعد من المحافظات ذات الكثافة السكانية القليلة.

وجهت "المحافظ" الشكر إلى مديرية الصحة وأعضاء الفرق المشاركة بالتطعيم على تلك الجهود.

ومن جانبه، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه تم تجهيز ٧٢ مركز مقسم إلى ٢٢ فريق متنقل بمديرية الصحة والإدارات الصحية و ٣ متنقل للتأمين الصحى، وكذلك مركز بعيادة الطلبة للتأمين الصحى و ١٩ مركز آخرين بالمستشفيات و ١٥ مركز بالوحدات الصحية إلى جانب ٧ بمراكز الشباب و ٣ مراكز لتطعيم المسافرين، ومركز لخدمة المواطنين بديوان المديرية و آخر بالهلال الأحمر، حيث تم تغطية تلك المراكز بالتجهيزات الطبية وغير الطبية و العناصر البشرية من قبل الوزارة و المديرية.

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