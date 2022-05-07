برلماني عن استشهاد أبطالنا في غرب سيناء: لن يزيدنا الإرهاب إلا دعمًا للدولة

نعي النائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، شهداء القوات المسلحة البواسل، الذين ارتقوا اليوم أحياء عند ربهم يرزقون، في مواجهة بطولية أحبطت عملية إرهابية غادرة، استهدفت تدمير نقطة رفع مياه غرب قناة السويس ويؤكد: لن يزيدنا الإرهاب إلا دعمًا للدولة ومؤسساتها وإصرارًا على اقتلاع جذوره .

وأضاف حجازي أن بطولات القوات المسلحة، وما تبذله من تضحيات، في معركة التطهير من الإرهاب، واقتلاع جذوره، تكتب بحروف من نور صفحات جديدة في كتاب التضحيات، الذي يمتد من عصر الأجداد القدماء، ومرورًا ببطولات التحرير في أكتوبر المجيد، وصولًا لبطولات الأحفاد في معارك التطهير والتعمير.

وقال عضو مجلس الشيوخ أن مثل تلك الجرائم الإرهابية الغادرة، إنما تستهدف النيل من عزيمة الوطن، ومحاولات يائسة لتعطيل جهود التنمية، وأن المواجهة المثلى تقتضي توحيد الصف الوطني، ومواصلة البناء والتعمير بالتوازي مع مواصلة جهود التطهير من فلول الإرهاب ومموليهم وداعميهم.