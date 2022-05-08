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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يزور أسرة الشهيد المجند أسامة عيد عبد الرحمن لتقديم العزاء

محافظ بورسعيد يزور
محافظ بورسعيد يزور أسرة شهيد الواجب الوطني

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم  بزيارة أسرة الشهيد مجند أسامة عيد عبد الرحمن و الذي استشهد  خلال تأدية الواجب الوطنى بسيناء. 

محافظ بورسعيد يزور أسرة شهيد الواجب الوطني المجند "أسامة عيد عبد الرحمن" لتقديم واجب العزاء

و أكد محافظ بورسعيد أن البطل العظيم الذى قدم روحه فداء للوطن سوف يتذكره جميع أبناء بورسعيد ومصر بكل الخير وأن الشعب المصرى سيقف بكل قوة مع رجال القوات المسلحة الذين مازالوا يقدمون أرواحهم ودمائهم الذكية فداء للوطن من اجل اقتلاع جذور الارهاب الاسود الذى لا دين له ولا وطن له وان شهدائنا سيظلون مبعث فخر واعتزاز لنا .

محافظ بورسعيد يزور أسرة شهيد الواجب الوطني المجند "أسامة عيد عبد الرحمن" لتقديم واجب العزاء

وقال اللواء عادل الغضبان، لأسرة الشهيد أن لا يحزنوا فقد اختاره الله ليكون فى منزلة الشهيد الأعظم والذى قدم روحه الغالية فداء لحماية الأوطان وأن هذا العمل هو أعظم جهاد يقدمه الإنسان لوطنه وأهله، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يدخله فسيح جناته، كما دعا لأسرته بأن يلهمهم الله الرضا و السلوان .

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محافظ بورسعيد يزور أسرة شهيد الواجب الوطني المجند "أسامة عيد عبد الرحمن" لتقديم واجب العزاء

وكان محافظ بورسعيد قد نعى ببالغ الحزن استشهاد ضابط و10 جنود بسيناء بعد التصدى لهجوم عناصر تكفيرية،  مؤكدا أن قواتنا المسلحة ماضية في اقتلاع جذور الارهاب الغاشم. 

محافظ بورسعيد يزور أسرة شهيد الواجب الوطني المجند "أسامة عيد عبد الرحمن" لتقديم واجب العزاء
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