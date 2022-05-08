عمرو أديب: رفع الفائدة في الفيدرالي الأمريكي سيؤثر على مصر.. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، قائلا: "هذا القرار سيؤثر علينا في مصر".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "سعر الذرة في البرازيل يؤثر على الفراخ في مصر"، متابعا: "لما الذرة يزيد في البرازيل الفراخ تزيد في مصر".

وأشار: "لما البنك الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة تصبح لدينا مشكلات لها علاقة بالفائدة"، متابعا: "العالم كله بيتأثر بهذا القرار".

وأوضح: "الدولار ارتفع أمام غالبية العملات الأخرى، والسؤال المنطقي هل سيزيد الدولار بنسبة كبيرة أم لا أمام الجنيه المصري".