بورتو يتوج بطلا للدوري البرتغالي بفوزه على بنفيكا

توج فريق بورتو بلقب الدوري البرتغالي لكرة القدم للمرة الثلاثين في تاريخه بفوزه على مضيفه بنفيكا في الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق زيدو سنوسي في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليقود فريقه بورتو لتحقيق اللقب.

ورفع بورتو رصيده إلى 88 نقطة في الصدارة بفارق تسع نقاط أمام سبورتنج لشبونة صاحب الوصافة، فيما تحمد رصيد بنفيكا عند 71 نقطة في المركز الثالث.

وأحرز بورتو اللقب الثالث له بالبطولة في آخر خمسة مواسم وهو اللقب ال30 له في تاريخ البطولة ليقلص الفارق مع بنفيكا صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (37 لقبا) .