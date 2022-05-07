مصطفى بدرة: البنك المركزي المصري قد لا يرفع سعر الفائدة.. فيديو

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الدولار صعد لأعلى مستوى له أمام كافة العملات بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة.

وأضاف "بدرة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "قرار رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة صرح فى بداية العام الجاري بوجود مؤشرين هامين، أولهما التضخم فى الحركة الشرائية وتراجع قيمة الدولار، والتي تستلزم رفع أسعار الفائدة 6 مرات على مدار العام الحالي".



وأشار: "في يوم 19 مايو الجاري قد لا يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة لأننا استبقنا العالم وقمنا برفع سعر الفائدة"، موضحا: "قمنا بخطوات استباقية في هذا الشأن".