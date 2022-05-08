محللة اقتصادية: نتوقع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 2% في اجتماعات مايو

قالت منى بدير المحلل الاقتصادي الكلي إنه منذ بداية عام 2020 والتوقعات الخاصة بالسياسة النقدية تشير إلى أنها ستكون أكثر تشدداً .

ولفتت خلال مداخلة عبر تطبيق زووم خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:إنه مع تطورات الأوضاع العالمية الخاصة بالأوضاع المالية العالمية والتضخم غير واضح المعالم، يبدو أن الاتجاه سيكون لسياسة نقدية أكثر ميلاً للتشدد".

وتابعت : " نتوقع أن يرتفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم بواقع 2% ".

وعزت بدير أنه في ظل إتباع سياسة الصرف المرن تكون الاستجابة أوسع للتحركات العالمية فيما يخص أسعار الفائدة قائلة : يعني ماينفعش الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة ولا تستجيب السياسات النقدية محلياً لتلك التغيرات في الأسواق الناشئة ومنها مصر ".

أكملت : " سياسات سعر الصرف المرنة باتت مطلوبة في ظل أوضاع اقتصادية عالمية غير مسبوقة وهو ما يحدث الآن ولم تعد رفاهية ".