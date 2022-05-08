عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محللة اقتصادية: نتوقع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 2% في اجتماعات مايو

صدى البلد

قالت  منى  بدير المحلل الاقتصادي   الكلي إنه منذ بداية عام 2020 والتوقعات  الخاصة بالسياسة النقدية تشير إلى أنها ستكون أكثر تشدداً  .

 ولفتت  خلال مداخلة عبر تطبيق زووم  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON:إنه مع تطورات الأوضاع  العالمية  الخاصة بالأوضاع المالية  العالمية  والتضخم  غير واضح المعالم،  يبدو أن الاتجاه سيكون لسياسة نقدية أكثر ميلاً للتشدد".

وتابعت : " نتوقع أن يرتفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم بواقع 2%  ".

وعزت  بدير أنه في   ظل  إتباع   سياسة  الصرف المرن     تكون   الاستجابة أوسع  للتحركات العالمية  فيما يخص  أسعار الفائدة قائلة :  يعني ماينفعش  الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة ولا تستجيب السياسات النقدية محلياً لتلك التغيرات  في الأسواق الناشئة ومنها مصر ".

أكملت : " سياسات سعر الصرف المرنة باتت مطلوبة في ظل أوضاع اقتصادية عالمية غير مسبوقة  وهو ما يحدث الآن ولم تعد رفاهية ".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

بعد طلاقه من ياسمين صبري.. شاهد| أحدث ظهور لـ أم أولاد أبوهشيمة

استشهاد ضابط و10 جنود.. المتحدث العسكرى: إحباط هجوم إرهابى على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم السبت 7 مايو

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم السبت 7 مايو

أسر ضحايا حادث دهس الشيخ زايد يتنازلون عن القضية أمام المحكمة

ترشيحاتنا

دعاء الاستغفار قبل النوم .. 35 كلمة تكفر خطاياك لو كانت مثل زبد البحر

علاقة غير شرعية وسرقة.. كشف غموض العثور على جثة سيدة عارية بأكتوبر

يسحلها على الأرض.. شاهد لحظة إجبار امرأة على فحص كورونا

اقتصاد الإمارات..المؤتمر العالمي للمرافق يناقش دور الهيدروجين في رسم ملامح مستقبل القطاع

فضل تسمية الأولاد بأسماء النبي .. دار الإفتاء توضح

الخارجية الأمريكية تدين هجوم غرب سيناء: الولايات المتحدة ومصر شريكان في مواجهة الإرهاب

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العسكري علي من الشجعان.. قاتل ببسالة واستشهد بـ30 طلقة فى ظهره

بطولة الشهيد عامر عبدالمقصود.. سقاه الإرهابيون مية نار وظل يدافع عن مركز كرداسة

صدمت الجمهور.. هل تعاني غادة عبد الرازق من مرض أفقدها وزنها؟

الصيف يكشر عن أنيابه.. الطقس يميل للحرارة طوال أسبوع والأرصاد تحذر

فيديو

خدمت بالحرب العالمية الثانية.. ممرضة أمريكية تحتفل بعيد ميلادها الـ100 قفزا من طائرة

انتحل صفة شرطي.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو اعتداء ضابط على مواطن

تقليد للغرب.. زفاف محمد فراج وبسنت شوقي في مرمى سهام النقد.. فيديوجراف

سلعوة أم ذئب مفترس.. قصة ظهور حيوان غريب في الإسماعيلية

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ