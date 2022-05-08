صناعة النواب مستنكرة الهجوم الإرهابي بسيناء: سينال المجرمون عقابهم في أسرع وقت

أدان النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحادث الإرهابي الخسيس، الذى وقع على محطة رفع المياه فى منطقة شرق قناة السويس، وأسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود وإصابة 5 أفراد، من ابطال القوات المسلحة، قائلا إنه لن يمر وسينال المجرمون الإرهابيون عقابهم الشديد في أسرع وقت.

ولفت محمود في بيان صحفي له اليوم، إلى أن الهجوم الإرهابي في سيناء يؤكد أن الإرهاب الأسود لا يزال يطل برأسه في البلاد، ولا يزال خطرا على الوطن، وأن المعركة الوطنية الهائلة ضده كانت ولا تزال معركة حياة أو موت أمام وحوش مأجورة ضد البلاد.

وأشار رئيس صناعة البرلمان، إلى أن الإرهاب الخسيس لن ينال أبدا من عزيمة رجال وأبطال القوات المسلحة، ولن يثنيهم عن الحرب بضراوة ضد الجبناء المأجورين، مؤكدا أن القوات المسلحة الباسلة، مازالت تضحي كل يوم بما هو غال ونفيس، من أجل حماية الوطن من شر الإرهاب الغاشم.

واختتم النائب: “هذا الحادث الإرهابي الجبان، سيزيد قواتنا المسلحة بسالة واصرارا على الانتقام من الإرهابيين وتلقينهم درسا لا ينسوه، مثلما حدث طوال السنوات الماضية”.

وكان قد أعلن المتحدث العسكري في بيان، قيام مجموعة من العناصر التكفيرية، بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة، ما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود وإصابة 5 أفراد.