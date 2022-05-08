عضو لجنة العفو الرئاسي: دورنا إعادة دراسة ملفات السجناء.. والأولوية للحالات الإنسانية

قال المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، إن قبل يوم إفطار الرئيس مع الأسر المصرية قام بالتوجيه بالإفراج عن 41 شابا كانوا محبوسين في قضايا رأي.

وأضاف طارق العوضي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " دي أم سي " ، إن مصر دولة ديمقراطية ونختلف بها ولا نختلف عليها، مؤكدا أن مصر الآن تتسع للجميع.

وأوضح طارق العوضي ، أن اللجنة لا تصدر أحكام بالعفو وهذا ليس من اختصاصها، ودورنا يقتصر على إعادة دراسة الملفات مرة أخرى عن طريق طلبات العفو التي تقدم إلينا، ولدينا توجيه بإعطاء الأولوية للحالات الإنسانية.

وتابع : الخط الأحمر لدينا هو أي احد قام بأعمال تخريب أو عنف أو قتل ليس له عفو، ودون ذلك من قضايا الرأي يتم النظر بها، وترسل إلى رئيس الجمهورية لإعطاء الأوامر بها.