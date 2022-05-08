اليوم.. محاكمة المتهمة بابتزاز مواطن وأسرته في المنصورة

تنظر محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأحد، محاكمة المتهمة، بابتزاز مواطن ونجله عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقابل مبالغ مالية.

وكان المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، أحال المتهمة علياء ع. م. غ 37 سنة، حاصلة على ليسانس آداب، ومقيمة بكفر البدماص بدائرة قسم شرطة ثانٍ المنصورة، للمحاكمة الجنائية، بتهمة ابتزاز وتهديد مواطن ونجله برسائل إلكترونية خادشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل الحصول على مبلغ 600 ألف جنيه.

وجاء في قرار الإحالة أن النيابة العامة تتهم المتهمة "علياء ع. م. ع" 37 سنة، حاصلة على ليسانس آداب، لأنها في تاريخ سابق على 13-10-2021، بدائرة قسم ثانٍ المنصورة، هددت المجني عليه م. أ. ع. م. عن طريق مراسلات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وإحدى وسائل تقنية المعلومات واتساب، بإيذائه وزوجته وأبنائه والتهديد بقتلهم، وكان هذا التهديد مصحوبًا بطلب الحصول على مبلغ نقدي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.