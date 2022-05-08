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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السوشيال ميديا.. السيسي: خالص العزاء لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة في شهداء سيناء.. وبيرسي تاو يتصدر التريند عبر تويتر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

يرصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

إنتوا عاوزين إيه من الست؟.. مبروك عطية: اللي مترضهوش لنفسك مترضهوش لزوجتك|فيديو

بإطلالة بسيطة.. شام الذهبي تظهر عبر انستجرام برفقة زوجها.. وأصالة تعلق|شاهد

قبل مواجهة وفاق سطيف.. هاشتاج أفريقيا يا أهلي يتصدر تريند تويتر

في قلب البحر.. مني زكي تخطف الأنظار من عطلتها الصيفية

مصطفى بكري: يد الإرهاب لاتتورع في ارتكاب أحقر الجرائم

مجدي عبد الغني : رحم الله شهداء الوطن من قواتنا المسلحة

ميدو عن استشهاد ضابط و10 جنود: رحم الله شهداء الوطن

بفستان من الورود.. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها بدون مكياج|شاهد

السيسي على تويتر:خالص العزاء لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة في شهداء سيناء

شيريهان تشيد بأغنية من أول دقيقة.. ورامي جمال يعلق: شهاده غالية

حسن أبو الروس يؤدي مناسك العمرة.. ويعلق: أحلى سيلفي في حياتي

لطيفة التونسية: أنعى ببالغ الأسى شهداء القوات المسلحة فى الحادث الإرهابي

بيرسي تاو يتصدر التريند عبر تويتر.. ومغردون: سايب بصمته على رباعية الأهلي

عقب الفوز 4-0.. نبيل الحلفاوي: رجعنا لأيام ما كان الأهلي يتجاوز توقعاتي

السيسي شام الذهبي الأهلى القوات المسلحة الحادث الإرهابي شهداء سيناء

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