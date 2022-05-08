حازم إمام ينعى شهداء القوات المسلحة في حادث غرب سيناء الإرهابي

نعي كابتن حازم إمام ، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وعضو اتحاد الكرة ، ببالغ الحزن والآسي شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة الذين استشهدوا في الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع المياه غرب سيناء .

وتقدم امين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب فى بيان صحفى له بخالص تعازيه لأسر الشهداء والقوات المسلحة المصرية ، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء ومكروه .

وأكد كابتن حازم إمام عزم الدولة المصرية علي استكمال مسيرة البناء والتنمية في سيناء الغالية وكافة ربوع الوطن .

مشددا على أن هذه العمليات الخسيسة لن توقف مصر في معركتها ضد الإرهاب الغاشم لاقتلاع جذوره ووقوف جميع أبناءً الشعب المصري العظيم صفاً واحداً خلف قيادته السياسية وقوات المسلحة والشرطة الباسلة لدحر الإرهاب والقضاء عليه نهائياً .