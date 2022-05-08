كرم جبر: سيناء في طريقها ليتم الإعلان أنها خالية من الإرهاب.. فيديو

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن الهدف من العمليات الارهابية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية من الحين والأخر هو إلحاق الأذى بالناس أجمع.

وأضاف "جبر" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الذي حدث في سيناء وقتل على أثره شباب لا يتجاوز أعمارهم العشرون وكانوا يخدمون الوطن ما هو الإ عمل إرهابي خسيس.

وتابع رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام أن علي الدولة أن تتكاتف وأن تصطف في اقتلاع هذه الأفكار التي تلوث العقول وأيضا تؤدي إلى سفك الدماء.

وأوضح كرم جبر أن سيناء في طريقها ليتم الإعلان أنها خالية من الإرهاب، و يتم الإعلان عنها وقت ما يتم القضاء على هذه الجماعات الإرهابية المضللة.

وأشار إلى أن الجماعة الإرهابية استهدفت اليوم محطة رفع مياة تخدم كافة المواطنين ومصالحهم، متابعا أن هؤلاء الجماعات تعمل على التخريب وسفك الدماء.