مدير مركز الأهرام للدراسات: الإرهابية كانت تراهن على نسيان جرائمها.. والاختيار أنعش الذاكرة

قال محمد فايز فرحات مدير عضو مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حادثة اليوم الإرهابية جاءت كردة فعل في أعقاب مسلسل الاختيار الذي عرض رمضان المنقضي، والذي لعب دوراً مهماً في تعرية الاخوان أمام المجتمع.

تابع خلال لقاء "عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:إلمجتمع كان شاهداً على جماعة الاخوان المسلمين بالمجتمع والقوى السياسية ومؤسسات الدولة ورغم ذلك فإن المسلسل أضاف بعداً آخر أذاع تسريبات تمثل وثائق وتسجيلات مهمة لما كان يدور في الكواليس .

وبين أن قبل المسلسل كان الحديث ومصادر المعلومات كانت عبر نخبة وتحليلات، ولكن التسريبات كانت وثائق كاشفة وفعلية لما كان يدور في تجربة الإخوان.

وأتم : التسجيلات جاءت لتؤكد ما خلص إليه المجتمع بكامل شرائحه من انكشاف فكري للإخوان، حيث كانت تراهن الإرهابية أن المجتمع سيسنى وأنها سوف تلملم أطراف ثيابها لكن جاء المسلسل ليعريهم مجدداً وينعش ذاكرة المصريين ".