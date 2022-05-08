طالب بصيب عاملا بنزيف في المخ بسوهاج

أصيب عامل في بداية العقد الثالث من العُمر، بكدمة بالرأس ونزيف داخلي بالمخ، على يد طالب بالصف الأول الصناعي؛ إثر نشوب خلافات الجيرة بينهما، بدائرة قسم ثانٍ سوهاج.

وتعود احداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم ثانٍ سوهاج، يفيد بوصول المدعو (كريم م ع س- 20 سنة- عامل- ويقيم دائرة القسم)، إلى مستشفى سوهاج الجامعى، مصابًا بكدمة بالرأس ونزيف داخلي بالمخ.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والده المدعو محمد ع س م- 46 سنة- سائق- ويقيم بذات الناحية، اتهم المدعو إسلام م م ي- 17 سنة- طالب بالصف الأول الصناعي- ويقيم بذات الناحية، بالتعدي على نجله بالضرب وإلقاء قطعة حجرية أحدثت إصابته بالرأس؛ بسبب خلافات الجيرة.

وعقب إثبات التحريات صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.