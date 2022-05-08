ميدو: جماهير ريال مدريد ساهمت في تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا

أكد أحمد حسام ميدو أن جماهير ريال مدريد ساهمت بقوة في تأهل فريقها إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الريمونتادا لا تحتاج إلى فريق كبير ذو شخصية قوية فقط، ولكن لابد أن تمتلك لاعبين قادرين على التعامل مع المواقف الصعبة".

أضاف: "العالم بأكمله توقع أن السيتي سيتأهل على حساب ريال مدريد، ولكن الريال أثبت قوته بالعودة".

وختم حديثه قائلا: "الطاقة الإيجابية لجمهور ريال مدريد عند إعلان الوقت بدل الضائع في مباراة السيتي والمقدر بـست دقائق الملعب بأكمله قام بصوت رهيب عن طريق الجماهير، وهذا يؤكد أن خلق الطاقة الإيجابية ساهم في تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا".