شاهد.. صاروخ روسي يدمر متحفا مخصصا لفيلسوف أوكراني بمدينة خاركيف

عرضت فضائية "يورنيوز " لقطات من تدمير صاروخ روسي متحفا مخصصا لفيلسوف أوكراني بمدينة خاركيف .

ويفوق الجيش الروسي حجم الجيش الأوكراني بكل المقاييس - حتى مع الأسلحة الثقيلة التي يرسلها الغرب - لكنه فشل في الاستيلاء على أراض في الشمال، ناهيك عن العاصمة كييف، ويكافح من أجل تحقيق مكاسب حتى في الشرق، حيث يتركز الآن.

وتزعم القوات المسلحة الأوكرانية أن روسيا فقدت أكثر من 24 ألف جندي في ما يزيد قليلا عن شهرين، وأكثر من 1000 دبابة وأكثر من 2600 عربة مدرعة ومئات الطائرات. ولم تستطع "سي إن إن" التحقق بشكل مستقل من هذه الأرقام ، ومن المحتمل أن تكون هناك خسائر فادحة على الجانب الأوكراني أيضا. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن الجيش الروسي قد ضعف.