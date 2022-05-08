مؤسس انقذ طفلك: المبادرة بدأت من سوهاج وهي مجانية لدعم ذوي الهمم

قال إبراهيم فندي، مؤسس مبادرة "انقذ طفلك" لدعم الأطفال ذوي الهمم، إن المبادرة تقوم بتقديم المعاونة من خلال عدد من الخطوات أولها هي دراسة ملف الحالة، ومن ثم تحديد احتياجات الطفل، وبعد ذلك تحويل ملف الطفل للمركز المختص في تقديم الخدمات وتأهيل الطفل بالمجان.

وأضاف إبراهيم فندي ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن بداية المبادرة كانت في محافظة سوهاج، وحاليا المبادرة لا زالت في الصعيد بقنا و أسيوط ، مشيرا إلى مساعي لتوسع المبادرة في باقية المحافظات.

ولفت " فندي " إلى أن عدد الأطفال الذين تم اكتشاف أن لديهن اضطرابات ، ويحتاجون للمساعدات حوالي 2000 طفل ، مؤكدا أن مركز الخدمات بالمجان.

وتابع " فندي " أن ملف دراسة الحالة يتم من خلال جوانب كثيرة منها النفسية ، والطب البشري ، والتربية الخاصة ، من خلال متخصصين في هذه العلوم.