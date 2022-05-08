نسألك بدماء الشهداء ومصر الطيبة.. دعاء مؤثر لـ مبروك عطية في أحداث سيناء

دعا الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي والعالم الأزهري، في بيان مصور أصدره على خلفية شهداء سيناء الذين استشهدوا أمس السبت دفاعاً عن أرض مصر، المولى تبارك وتعالى بدعاء جامع بأن يحفظ الله مصر ويصبر أهلها في مصابها الجلل ويربط على قلب كل أم وأب انفطر قلبه ونزل دمعة على شهيد الوطن.

نسألك بدماء الشهداء البريئة على أرض سيناء

وقال مبروك عطية في مقطع فيديو بثه عبر قناته الخاصة بـ يوتيوب تحت عنوان “بيان بخصوص شهداء سيناء”: إلى رب الأرض والسماء.. إلى مصدر قوة الأقوياء .. إلى الوحيد الفعال لما يشاء .. نسألك بدماء الشهداء البريئة على أرض سيناء.. نسألك باسم قلب أم يعتصر وباسم دموع كل والد ينفطر.. نسألك باسم مصر الطيبة التي كانت مُلكا وفرعون يقول أنا ربكم الأعلى".

وتابع مبروك عطية: "نسألك اللهم بحق كل مظلوم وقد حرمت علينا الظلم أن تقصف شأفة الإرهابيين وأن تقطع دابرهم .. اللهم إني أتوسل إليك وحدك والملك ملكك والأمر أمرك والنهي نهيك أن تنتقم لشهداء سيناء ممن قتلوهم وممن وراءهم وممن يرضيه ما فعلوا، وقد فعلوا الشنيعة فعل لا يرضاه أي دين .. يا معز يا مذل يا عزيز يا جبار انتقم من هؤلاء الأشرار وتلقاهم بما تتلقى به عبادك المحاربين لله ورسوله.. وتقبل شهداءنا الأبرار أجمعين يا منبت الشجر يا منزل الماء يا فعال لما يشاء اشف صدور قوم مؤمنين بانتقامك .. اللهم انتقم من الإرهاب والإرهابيين أهل الفواحش والفجور.

الأزهر يُدين الهجوم الإرهابي على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء

وأدان الأزهر الشريف بأشدِّ العبارات الهجومَ الإرهابيَّ الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 آخرين.

وأكِّد الأزهر وقوف المصريين صفًّا واحدًا مع أبطالنا من جنود وضباطِ قوَّاتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة، في الحرب ضد هذا الإرهاب الخبيث، مجددًا دعمَه للجهود التي تقوم بها قوَّات الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، داعيًا المولى أن يكلِّل هذه الجهود بالتوفيق واجتثاث هذا الإرهاب من جذوره.

وقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خالص التعازي للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولأسر شهدائنا الأبطال البواسل، ولقواتنا المسلحة، وللشعب المصري، سائلًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمَّدهم بواسع رحمته، وأن يسكنَهم فسيح جناته، وأن يربطَ على قلوب أمهاتهم، ويُلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يُنعم على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروهٍ وسوءٍ، "إنا لله وإنا إليه راجعون".