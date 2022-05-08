موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي لليد بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني دانيال جوردو اليوم الأحد، بغريمه التقليدي الزمالك الذي يقوده فنيًا الإسباني أوليفر روي في كأس السوبر الإفريقي.

موعد مباراة السوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على صالة الجنرال سينكون جيه في النيجروتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 3.

ويملك الزمالك تاريخًا حافلاً طوال مشاركته في بطولة كأس السوبر الإفريقي، حيث شارك 9 مرات من قبل، توج باللقب 7 مرات وقد وضعته في المركز الثاني ضمن أكثر الأندية فوزًا باللقب خلف فريق المجمع البترولي الجزائري صاحب ال 9 ألقاب، فيما خسر اللقب القاري مرتين فقط.



بينما يمتلك الأهلي سجلاً تاريخيًا من المشاركات في بطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد، حيث شارك 6 مرات من قبل، وفاز باللقب مرة وحيدة كانت عام 2017 أمام غريمه التقليدي الزمالك.



شارك الزمالك 9 مرات من قبل ببطولة السوبر الافريقي ونجح في الفوز ب 7 ألقاب، فيما تواجد الأهلي 6 مرات سابقة وفاز باللقب مرة وحيدة.