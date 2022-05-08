ظهور نتيجة القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية بمحافظة القاهرة عبر هذا الرابط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن ظهور نتيجة القبول بـ رياض الأطفال في المدارس الرسمية بمحافظة القاهرة على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة .

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في بيان رسمي لها : أنه حتي الذين لم يقوموا بتعديل رغباتهم تم تسكينهم في المدارس واعلان نتائجهم

ويمكن الاستعلام عن نتيجة القبول برياض الأطفال على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة من خلال الرابط التالي http://www.cairogovresults.com/Kindergarten/Searchresult

وعلى جانب آخر .. يؤدي الآن تلاميذ الصف الرابع الابتدائي أول امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مادة اللغة العربية في جميع المدارس الابتدائية الموجودة على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ الصف الرابع الابتدائي ، تقتصر اسئلتها على خطة توزيع المنهج المقرر بالفصل الدراسي الثاني فقط.

وأعلنت مديريات التربية والتعليم عددا من المحظورات التي يجب مراعاتها داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقها اول الاسبوع القادم

وتمثلت هذه المحظورات المعلنة رسميا فيما يلي :

حظر الغش في اللجان ، ويتم محاربة ومكافحة الغش من خلال التأكيد على التعاليم والقيم الدينية والعادات والتقاليد المصرية الاصيلة ، وتفعيل القرار الوزاري 34 و 35 لسنة 2018 بشأن تنظيم اعمال الامتحانات والحرمان منه وبشأن حمل أو استخدام المحمول بلجان الامتحانات

حظر السماح لأي شخص بالدخول للجنة إلا بعد التأكد من شخصيته ولابد ان يكون من المسموح لهم بمتابعة أعمال سير الامتحان

حظر استخدام التليفون المحمول لجميع العاملين والطلاب

منع جمع اوراق الاجابة من الطلاب الا بعد انتهاء الزمن المخصص للاجابة

لا يسمح للملاحظين بقراءة الصحف والمجلات داخل اللجان

يحظر التدخين اثناء انعقاد اللجنة لجميع العاملين والطلاب

يحظر تجوال أو دخول عمال الخدمات داخل اللجان التي يؤدى بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، وذلك للضرورة القصوى والحالات الطارئة

تجنب إثارة أي مشاكل أثناء سير الامتحانات وسرعة إخطار أمن الإدارة وإدارة المرحلة بالمديرية التعليمية عند حدوث اي مشكلة.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ الصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي



الأحد 8 مايو 2022 : اللغة العربية - التربية الدينية

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