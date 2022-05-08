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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ظهور نتيجة القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية بمحافظة القاهرة عبر هذا الرابط

رياض الاطفال
رياض الاطفال

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن ظهور نتيجة القبول بـ رياض الأطفال في المدارس الرسمية بمحافظة القاهرة على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة .

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في بيان رسمي لها : أنه حتي الذين لم يقوموا بتعديل رغباتهم تم تسكينهم في المدارس واعلان نتائجهم

ويمكن الاستعلام عن نتيجة القبول برياض الأطفال على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة من خلال الرابط التالي  http://www.cairogovresults.com/Kindergarten/Searchresult

وعلى جانب آخر .. يؤدي الآن تلاميذ الصف الرابع الابتدائي أول امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مادة اللغة العربية في جميع المدارس الابتدائية الموجودة على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ الصف الرابع الابتدائي ، تقتصر اسئلتها على خطة توزيع المنهج المقرر بالفصل الدراسي الثاني فقط.

وأعلنت مديريات التربية والتعليم عددا من المحظورات التي يجب مراعاتها داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقها اول الاسبوع القادم

وتمثلت هذه المحظورات المعلنة رسميا فيما يلي : 

  • حظر الغش في اللجان ، ويتم  محاربة ومكافحة الغش من خلال التأكيد على التعاليم والقيم الدينية والعادات والتقاليد المصرية الاصيلة ، وتفعيل القرار الوزاري 34 و 35 لسنة 2018 بشأن تنظيم اعمال الامتحانات والحرمان منه وبشأن حمل أو استخدام المحمول بلجان الامتحانات
  • حظر السماح لأي شخص بالدخول للجنة إلا بعد التأكد من شخصيته ولابد ان يكون من المسموح لهم بمتابعة أعمال سير الامتحان
  • حظر استخدام التليفون المحمول لجميع العاملين والطلاب 
  • منع جمع اوراق الاجابة من الطلاب الا بعد انتهاء الزمن المخصص للاجابة
  • لا يسمح للملاحظين بقراءة الصحف والمجلات داخل اللجان 
  • يحظر التدخين اثناء انعقاد اللجنة لجميع العاملين والطلاب
  • يحظر تجوال أو دخول عمال الخدمات داخل اللجان التي يؤدى بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، وذلك للضرورة القصوى والحالات الطارئة
  • تجنب إثارة أي مشاكل أثناء سير الامتحانات وسرعة إخطار أمن الإدارة وإدارة المرحلة بالمديرية التعليمية عند حدوث اي مشكلة. 

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ الصف الرابع الابتدائي 

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي


الأحد 8 مايو 2022 : اللغة العربية - التربية الدينية
الإثنين 9 مايو 2022 : علوم - مهارات مهنية
الثلاثاء 10 مايو 2022 : دراسات - ICT
الأربعاء 11 مايو 2022 : اللغة الإنجليزية
الخميس 12 مايو 2022 : الرياضيات

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة رياض الأطفال نتيجة القبول المدارس الرسمية Jobs Education

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ظهور نتيجة القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية بمحافظة القاهرة عبر هذا الرابط

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