في الذكرى الـ 90 لتأسيسها.. البريد يصدر طابعا تذكاريا لـ مصر للطيران

أصدرت الهيئة العامة القومية للبريد المصري، طابع بريد خاصا وبطاقة تذكارية مطبوع عليها " لوجو "مصر الطيران وشعار ال ٩٠ عاما والتى توثق تاريخ إنشاء مصر للطيران منذ إصدار المرسوم الملكيّ بإنشائها في ٧ مايو ١٩٣٢، في ضوء التعاون الوثيق بين مصر للطيران والهيئة القومية، ومشاركة منها فى احتفالات مصر للطيران بعيدها ال ٩٠.

ومن جانبه أكد الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن إصدار الهيئة القومية للبريد طابعا وبطاقة تذكارية لشركة مصر للطيران بهذه المناسبة يؤكد مدى التعاون الوثيق بين الشركة الوطنية مصر للطيران والبريد المصرى والذى يمتد لسنوات طويلة.

وقدم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران الشكر إلى رئيس الهيئة القومية للبريد المصرى على تقدير الهيئة لكيان كبير في حجم الشركة الوطنية مصرللطيران وتوثيق تاريخها العريق الذى يمتد عبر عقود كثيرة بفضل سواعد وجهود أبنائها المخلصين لرفع اسم مصر عاليًا فى سماء العالم.