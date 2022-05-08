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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إلهام أبو الفتح تكتب: واقتربت الثانوية العامة.. فيديو

الكاتبة الصحفية إلهام
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

استعرضت الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، مقال «لحظة صدق» للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات «صدي البلد» تحت عنوان «واقتربت الثانوية العامة».


وقالت الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح في المقال: كل عام وأنتم بخير انتهى رمضان وأيام عيد الفطر المبارك وبدأ استعداد أولادنا للامتحانات.. كان الله في عونهم وفي عون أولياء الأمور خاصة طلاب الثانوية العامة الذين تبدأ امتحاناتهم اخر شهر يونيو بنظام البابل شيت "الاختيار المتعدد".

 

وهناك قرارات عديدة أعلنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خاصة بامتحانات الثانوية العامة، وطبيعة الأسئلة، منها أن تكون 30% من الأسئلة مقالية و70% اختيار من متعدد، وأن يمتحن الطالب الأولى ورقيا والثانية إلكترونيا.

 

القرارات الجديدة تجمع بين توجه وزارة التعليم ورغبة أولياء الأمور، وكذلك بين الدقة في وضع الأسئلة والقدرة على التصحيح الدقيق والموضوعية، وإتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن أفكارهم وخبراتهم ومشاعرهم في موضوعات التعبير سواء باللغة العربية أو الأجنبية وهي المرة الأولى التي يطبق فيها هذا النظام لطلاب الثانوية العامة.

 

وهو يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين ويتطلب مجهود أكبر في البحث والاطلاع وهو خطوة على طريق إلغاء الدروس الخاصة وأعتقد أن الوزارة لديها كنزا اسمه بنك المعرفة يلبي رغبة الطلاب في الفهم والاطلاع خاصة أن بعض الموضوعات الدراسية تحتاج إلى وجهة نظر وأدلة وبراهين.

 

كما أعتقد أن الامتحان بنظام البابل شيت "اختيار من متعدد" تحتاج سرعة ودقة وقد جمعت الوزارة بين نظام البابل شيت والأسئلة المقالية تحتاج للإبداع في التعبير عن الأفكار والخبرات الإنسانية من الطالب والجمع بين النظامين يمثل رؤية شاملة تقدم لنا طالب فاهم وليس حافظ ومبدع يستطيع التعبير عن أفكاره.

 

المطلوب من ولي الأمر أن يساند ويدعم ابنه وأن يشجعه على الاطلاع والمعرفة وأن يبتعد عن الدروس الخصوصية فهي جهد ضائع وأموال مفقودة دون فائدة.

 

وبالنسبة للطالب فعليه بذل المزيد من المجهود وفهم الموضوعات والتوسع في القراءة والبعد كل البعد عن مواقع التواصل الإجتماعي التي تشتت ذهنه و تبعده عن هدفه.. عليه التركيز ومتابعة تعليمات الوزارة من مصادرها والاستعداد للامتحانات بالتدريب الجيد على نماذج الامتحانات وكيفية الإجابة ربنا مع أولادنا وإن شاء الله نهنئكم جميعا بالنجاح والحصول علي أعلى الدرجات.

إلهام أبو الفتح التربية والتعليم طارق شوقي امتحانات الثانوية العامة بنك المعرفة التعليم الفني

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