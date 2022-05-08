حازم إمام ينتظر قبلة الحياة من فيريرا لحسم استمراره في الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مسئولي النادي ينتظرون التقرير النهائي من البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الكرة، من أجل حسم تجديد تعاقد حازم إمام قائد الفريق والذى سينتهى تعاقده بنهاية الموسم الجارى.

يأتي هذا بعدما أبدى اللاعب رغبته فى الاستمرار داخل القلعة البيضاء، وهو ما رحب به المسئولون ولكن ينتظر القرار الحاسم للمدير الفني من أجل تجديد تعاقد اللاعب.

ويعقد مسئولو النادى، جلسة مع حازم إمام خلال الأيام المقبلة من أجل الاتفاق على كافة بنود تجديد التعاقد ومدته، في حالة موافقة المدير الفني للفريق الأبيض.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الختامي في الرابعة عصر اليوم ، وعقب المران سينتظم الزمالك في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبه من ستاد القاهرة.



ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، استعدادا لمباراة إنبي في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي