في لقطة طريفة.. فيروز المشاغبة تقاطع أسئلة الإعلامي عمرو خليل على الهواء

استضاف الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج " من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"، كوكبة من نجوم مسلسل فاتن أمل حربي، للحديث عن سر نجاح المسلسل خلال السباق الرمضاني.

وقالت الفنانة فادية عبد الغني، خلال استضافتها ببرنامج من مصر والمذاع عبر قناة "سي بي سي " ، إن دور الأم عادة يبقى تأثيره على الأحفاد ليس مقتصرا على الأبناء فقط وفى حالة عدم اهتمام الأم بزرع التربية السوية السليمة ينتج عنه الخلل في تصرفاتها ، لافتة إلى أن أزمة شخصية نظيمة في مسلسل فاتن أمل حربى، وأنها تحب ابنها أكثر من اللازم واصفا إياه " الحب القاتل " .

وفى لقطة طريفة مازحت الطفلة المشاغبة فيروز عبد الله التي جسدت شخصية ابنة نيللي كريم في العمل أسئلة الإعلامي عمرو خليل على الهواء أثناء حواره مع الفنانة فادية عبد الغنى .

يذكر أن مسلسل «فاتن أمل حربي» من بطولة نيللي كريم وشاركها البطولة شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان، محمد الشرنوبي، هالة صدقي، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

