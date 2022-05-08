ابنة نيللي كريم في فاتن أمل حربي: نفسي أكون زي روبي

قالت الطفلة فيروز عبد الله، إنها كانت حزينة على شخصية نادين أبنه الفنانة نيللى كريم التي قدمتها في المسلسل، وعلقت:" أنا وريتال اتملينا تراب فى التصوير بسبب النوم تحت السيارة مع نيللى كريم فى أحدى المشاه".

وأضافت “عبدالله”، خلال حوارها ببرنامج من مصر، المذاع على فضائية سى بى سى، أنها كرهت شخصية سيف الدندراوي التي جسدها الفنان شريف سلامة، مشيرة إلى أنه تم تأجل تصوير أحد مشاهد العمل بسبب نومها وانتظروا حتى استيقظت، موضحة أنها تتمنى أن تصبح مثل الفنانة روبي في المستقبل.

من جانبها ، أشارت ريتال إلى أن والدهم سيف الدندارى التى جسدها الفنان سيف سلامة، قائلة:" هو كان بيشحططنا وراه".