عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بورسعيد تودع جثمان الشهيد البطل أسامة عيد والمحافظ يتقدم المشيعين

بورسعيد تودع جثمان
بورسعيد تودع جثمان الشهيد البطل أسامة عيد

خرج الآلاف من أهالى محافظة بورسعيد لتشييع جثمان الشهيد البطل مجند أسامة عيد عبد الرحمن والذى استشهد ومجموعة من أبطال القوات المسلحة خلال الزود والدفاع عن أرض الوطن أمس غرب سيناء خلال التصدى للهجوم الإرهابي على محطة رفع المياه .

بورسعيد تودع جثمان الشهيد البطل أسامة عيد و المحافظ يتقدم المشيعين


وتقدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية جموع المشيعين لجثمان السعيدة إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

بورسعيد تودع جثمان الشهيد البطل أسامة عيد و المحافظ يتقدم المشيعين

كان الآلاف من أبناء بورسعيد أدوا صلاة الجنازة على جثمان الشهيد عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد لطفى شبارة حيث غطى جثمان السعيدة بعلم مصر. 

بورسعيد تودع جثمان الشهيد البطل أسامة عيد و المحافظ يتقدم المشيعين

وحمل جثمان شهيد بورسعيد و الوطن داخل إحدى سيارات الإسعاف عقب صلاة الجنازة حيث تقدمها المحافظ وقيادات المحافظة والأهالي لتشيع الجثمان إلى مثواه الأخير.

بورسعيد تودع جثمان الشهيد البطل أسامة عيد و المحافظ يتقدم المشيعين

وردد المشيعون الهتافات المناهضة للإرهاب والجماعة الإرهابية داعين المولى أن يتغمد شهيد بورسعيد وشهداء الوطن برحمته الواسعة. 

بورسعيد تودع جثمان الشهيد البطل أسامة عيد و المحافظ يتقدم المشيعين

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، زار مساء أمس أسرة الشهيد مجند أسامة عيد عبد الرحمن والذي استشهد  خلال تأدية الواجب الوطنى بسيناء. 

بورسعيد تودع جثمان الشهيد البطل أسامة عيد و المحافظ يتقدم المشيعين

وأكد المحافظ أن البطل العظيم الذى قدم روحه فداءً للوطن سوف يتذكره جميع أبناء بورسعيد ومصر بكل الخير وأن الشعب المصرى سيقف بكل قوة مع رجال القوات المسلحة الذين مازالوا يقدمون أرواحهم ودمائهم الذكية فداء للوطن من أجل اقتلاع جذور الإرهاب الأسود الذى لا دين له ولا وطن له وأن شهدائنا سيظلون مبعث فخر واعتزاز لنا.

بورسعيد تودع جثمان الشهيد البطل أسامة عيد و المحافظ يتقدم المشيعين

وقال اللواء عادل الغضبان، لأسرة الشهيد ألا يحزنوا فقد اختاره الله ليكون فى منزلة الشهيد الأعظم والذى قدم روحه الغالية فداء لحماية الأوطان وأن هذا العمل هو أعظم جهاد يقدمه الإنسان لوطنه وأهله، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يدخله فسيح جناته، كما دعا لأسرته بأن يلهمهم الله الرضا والسلوان.

بورسعيد تودع جثمان الشهيد البطل أسامة عيد و المحافظ يتقدم المشيعين

وكان محافظ بورسعيد قد نعى ببالغ الحزن استشهاد ضابط و10 جنود بسيناء بعد التصدى لهجوم عناصر تكفيرية،  مؤكدا أن قواتنا المسلحة ماضية في اقتلاع جذور الإرهاب الغاشم. 

بورسعيد تودع جثمان الشهيد البطل أسامة عيد و المحافظ يتقدم المشيعين

هذا وخرجت العديد من بيانات العزاء و النعى لشهداء الوطن من مختلف الجهات و التيارات فى بورسعيد مؤكدين دعمهم للقوات المسلحة فى اقتلاع جذور الإرهاب الغاشم. 

بورسعيد تودع جثمان الشهيد البطل أسامة عيد و المحافظ يتقدم المشيعين

ومن جانبها نعت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد برئاسة الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها  وجميع  الآباء الكهنة وكل الشعب القبطى بالمحافظة  شهداء الوطن البواسل الذين استشهدوا  بغرب سيناء.

بورسعيد تودع جثمان الشهيد البطل أسامة عيد و المحافظ يتقدم المشيعين


وتقدمت  مطرانية بورسعيد خلال  بيان صحفي  صادر عنها بخالص العزاء لأسر الشهداء  والذين ارتوت سيناء بدمائهم الطاهرة، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.


كما أكد مطران بورسعيد الأنبا تادرس في تصريحاته أن المصريين سيظلون على قلب رجل واحد، مؤكداً أن دماء جنودنا الذكية ستزيد الشعب المصري قوة وتماسك لدحر الإرهاب "
وتابع " جميعنا ندين بالتقدير والاحترام لشهداء القوات المسلحة الذين يضحون بأرواحهم فى حربهم الضارية ضد الإرهاب، لدورهم البطولي  الذين يبذلونه فى سبيل الدفاع عن الوطن الغالي وحمايته".

استمرارا لنجاحات مستشفى نصر بورسعيد.. إجراء قسطرة لحالتين دون جراحة

واستكمل مطران بورسعيد " سيظل شعب مصر بكافة طوائفه خلف أبطال القوات المسلحة البواسل فى مواجهة الإرهاب".

بورسعيد تودع جثمان الشهيد البطل أسامة عيد و المحافظ يتقدم المشيعين

وعلى جانب متصل توجه الأنبا تادرس مطران بورسعيد وكل الآباء الكهنة بالعزاء  بالنيابة عن كل الشعب القبطي بمحافظة بورسعيد  في وفاة البطل المجند" أسامة عيد عبد الرحمن " بن محافظة بورسعيد و الذي استشهد أثناء أداء واجبه الوطني بسيناء وكان من ضمن شهداء الحادث الإرهابي.
 

بورسعيد تودع جثمان الشهيد البطل أسامة عيد و المحافظ يتقدم المشيعين


واختتم مطران بورسعيد تصريحاته داعيا أن يحفظ الله مصر والمصريين ويحفظ أبطال القوات المسلحة ويرحم جميع شهدائنا.

 

بورسعيد تودع جثمان الشهيد البطل أسامة عيد و المحافظ يتقدم المشيعين
بورسعيد القوات المسلحة محافظ بورسعيد صلاة الجنازة القيادات التنفيذية محافظة بورسعيد الجماعة الارهابية الشعب المصري اللواء عادل الغضبان رجال القوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

شوبير: شوقي مدربا وميدو مساعدا والحضري لحراس المرمى في جهاز إيهاب جلال

بعد ظهور أول حالة.. كل ما تريد معرفته عن جدري القرود

تراجع 15 جنيهاً.. هبوط فى أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأحد 8-5-2022

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

ترشيحاتنا

دعاء تفريج الهموم والمشاكل.. واظب عليه يُصلح حالك

وفاة الناقد محمد علي سلامة عضو الدراسات الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة

تجديد حبس عامل قضم إصبع مديره بالزمالك

موظفو البرلمان يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء القوات المسلحة

ركاب معلقون رأسًا على عقب بعد تعطل قطار الموت في الهواء

التضامن: غلق باب التقديم لحج الجمعيات الخميس المقبل.. ولا نية لمد الفترة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطايا وسقطات الإخوان في عام.. كيف سحب السيسي مصر من الظلام للنور وحول عجز الكهرباء الى فائض؟

حادثة تهز العراق.. أب يطلق النار على سيجارة في فم ابنه|فيديو

فيروس خطير.. السبب الحقيقي وراء وفاة أول مريض يزرع قلب خنزير

الأحمر خالف التوقعات.. صحف الجزائر تؤكد تأهل الأهلي للنهائي وبيرسي تاو يتصدر تويتر

فيديو

مروان خوري بعد فسخ خطوبته: بفضل تضل علاقاتي في هالمطرح.. فيديو

ما سر الكلاب؟ طبيب مصري يكشف سبب إصابة الأطفال بالالتهاب الكبدي

تنازل الأهالي وكحول في دماء المتهم.. تطورات قضية كريم الهواري

مروان بابلو يطرح تراك جديد بعنوان راكور.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ