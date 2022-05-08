بورسعيد تودع جثمان الشهيد البطل أسامة عيد والمحافظ يتقدم المشيعين

خرج الآلاف من أهالى محافظة بورسعيد لتشييع جثمان الشهيد البطل مجند أسامة عيد عبد الرحمن والذى استشهد ومجموعة من أبطال القوات المسلحة خلال الزود والدفاع عن أرض الوطن أمس غرب سيناء خلال التصدى للهجوم الإرهابي على محطة رفع المياه .

بورسعيد تودع جثمان الشهيد البطل أسامة عيد و المحافظ يتقدم المشيعين



وتقدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية جموع المشيعين لجثمان السعيدة إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

بورسعيد تودع جثمان الشهيد البطل أسامة عيد و المحافظ يتقدم المشيعين

كان الآلاف من أبناء بورسعيد أدوا صلاة الجنازة على جثمان الشهيد عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد لطفى شبارة حيث غطى جثمان السعيدة بعلم مصر.

بورسعيد تودع جثمان الشهيد البطل أسامة عيد و المحافظ يتقدم المشيعين

وحمل جثمان شهيد بورسعيد و الوطن داخل إحدى سيارات الإسعاف عقب صلاة الجنازة حيث تقدمها المحافظ وقيادات المحافظة والأهالي لتشيع الجثمان إلى مثواه الأخير.

بورسعيد تودع جثمان الشهيد البطل أسامة عيد و المحافظ يتقدم المشيعين

وردد المشيعون الهتافات المناهضة للإرهاب والجماعة الإرهابية داعين المولى أن يتغمد شهيد بورسعيد وشهداء الوطن برحمته الواسعة.

بورسعيد تودع جثمان الشهيد البطل أسامة عيد و المحافظ يتقدم المشيعين

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، زار مساء أمس أسرة الشهيد مجند أسامة عيد عبد الرحمن والذي استشهد خلال تأدية الواجب الوطنى بسيناء.

بورسعيد تودع جثمان الشهيد البطل أسامة عيد و المحافظ يتقدم المشيعين

وأكد المحافظ أن البطل العظيم الذى قدم روحه فداءً للوطن سوف يتذكره جميع أبناء بورسعيد ومصر بكل الخير وأن الشعب المصرى سيقف بكل قوة مع رجال القوات المسلحة الذين مازالوا يقدمون أرواحهم ودمائهم الذكية فداء للوطن من أجل اقتلاع جذور الإرهاب الأسود الذى لا دين له ولا وطن له وأن شهدائنا سيظلون مبعث فخر واعتزاز لنا.

بورسعيد تودع جثمان الشهيد البطل أسامة عيد و المحافظ يتقدم المشيعين

وقال اللواء عادل الغضبان، لأسرة الشهيد ألا يحزنوا فقد اختاره الله ليكون فى منزلة الشهيد الأعظم والذى قدم روحه الغالية فداء لحماية الأوطان وأن هذا العمل هو أعظم جهاد يقدمه الإنسان لوطنه وأهله، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يدخله فسيح جناته، كما دعا لأسرته بأن يلهمهم الله الرضا والسلوان.

بورسعيد تودع جثمان الشهيد البطل أسامة عيد و المحافظ يتقدم المشيعين

وكان محافظ بورسعيد قد نعى ببالغ الحزن استشهاد ضابط و10 جنود بسيناء بعد التصدى لهجوم عناصر تكفيرية، مؤكدا أن قواتنا المسلحة ماضية في اقتلاع جذور الإرهاب الغاشم.

بورسعيد تودع جثمان الشهيد البطل أسامة عيد و المحافظ يتقدم المشيعين

هذا وخرجت العديد من بيانات العزاء و النعى لشهداء الوطن من مختلف الجهات و التيارات فى بورسعيد مؤكدين دعمهم للقوات المسلحة فى اقتلاع جذور الإرهاب الغاشم.

بورسعيد تودع جثمان الشهيد البطل أسامة عيد و المحافظ يتقدم المشيعين

ومن جانبها نعت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد برئاسة الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها وجميع الآباء الكهنة وكل الشعب القبطى بالمحافظة شهداء الوطن البواسل الذين استشهدوا بغرب سيناء.

بورسعيد تودع جثمان الشهيد البطل أسامة عيد و المحافظ يتقدم المشيعين



وتقدمت مطرانية بورسعيد خلال بيان صحفي صادر عنها بخالص العزاء لأسر الشهداء والذين ارتوت سيناء بدمائهم الطاهرة، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.



كما أكد مطران بورسعيد الأنبا تادرس في تصريحاته أن المصريين سيظلون على قلب رجل واحد، مؤكداً أن دماء جنودنا الذكية ستزيد الشعب المصري قوة وتماسك لدحر الإرهاب "

وتابع " جميعنا ندين بالتقدير والاحترام لشهداء القوات المسلحة الذين يضحون بأرواحهم فى حربهم الضارية ضد الإرهاب، لدورهم البطولي الذين يبذلونه فى سبيل الدفاع عن الوطن الغالي وحمايته".

واستكمل مطران بورسعيد " سيظل شعب مصر بكافة طوائفه خلف أبطال القوات المسلحة البواسل فى مواجهة الإرهاب".

بورسعيد تودع جثمان الشهيد البطل أسامة عيد و المحافظ يتقدم المشيعين

وعلى جانب متصل توجه الأنبا تادرس مطران بورسعيد وكل الآباء الكهنة بالعزاء بالنيابة عن كل الشعب القبطي بمحافظة بورسعيد في وفاة البطل المجند" أسامة عيد عبد الرحمن " بن محافظة بورسعيد و الذي استشهد أثناء أداء واجبه الوطني بسيناء وكان من ضمن شهداء الحادث الإرهابي.



بورسعيد تودع جثمان الشهيد البطل أسامة عيد و المحافظ يتقدم المشيعين



واختتم مطران بورسعيد تصريحاته داعيا أن يحفظ الله مصر والمصريين ويحفظ أبطال القوات المسلحة ويرحم جميع شهدائنا.