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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الكويت| أرباح "البترول الوطنية" تقفز 133% في السنة المالية 2021-2022

البترول الوطنية الكويتية
البترول الوطنية الكويتية

قفزت الأرباح الصافية لشركة البترول الوطنية الكويتية بنسبة 133% في السنة المالية 2021-2022 مقارنة بالسنة التي سبقتها، وفقاً لما أعلنه رئيسها التنفيذي على حساب الشركة على تويتر.

وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء بلومبرج الشرق، قال وليد البدر إن البترول الوطنية الكويتية الحكومية حققت صافي أرباح عن السنة المالية 2021-2022 بلغ 341.38 مليون دينار.

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ارتفاعا من الأرباح المحققة في نهاية السنة المالية السابقة 2020-2021 والتي بلغت 146.544 مليون دينار، (الدينار يعادل 0.306 دولار).

تعد شركة البترول الوطنية إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتمتلك مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله اللتان خضعتا لعملية تطوير شاملة عرفت بمشروع الوقود البيئي الذي افتتحه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في مارس آذار بتكلفة إجمالية 4.680 مليار دينار.

أضاف البدر "كان لنجاح الشركة في إنجاز عدد من مشاريعها الاستراتيجية الكبرى أكبر الأثر في تعزيز قدرتها وكفاءتها الإنتاجية والتنافسية"، وذكر من هذه المشاريع مشروع الوقود البيئي ومشروع خط الغاز الخامس.

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